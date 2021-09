Weekend a due facce: prima sole e caldo, poi pioggia e temporali (Di sabato 25 settembre 2021) Si annuncia un Weekend a due facce a Bergamo: lo illustra Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Proseguono condizioni anti-cicloniche sull’Italia, ma in serata si avvicinerà una saccatura da ovest, favorendo un aumento della nuvolosità ed un peggioramento per la giornata di domenica. Sabato 25 settembre 2021 Tempo Previsto: Tempo stabile per gran parte della giornata, con cieli in prevalenza poco nuvolosi per il transito di velature da ovest verso est e qualche cumulo/stratocumulo. Nubi più compatte dal tardo pomeriggio sui rilievi dell’estremo ovest, ma senza fenomeni significativi associati. Temperature: Minime in lieve aumento, generalmente comprese fra 13 e 16 °C. Massime stazionarie o in lieve aumento fra 26 e 28 °C, con punte fino a 29/30 °C in bassa pianura orientale. Domenica 26 settembre 2021 Tempo Previsto: Aumento ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 settembre 2021) Si annuncia una duea Bergamo: lo illustra Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Proseguono condizioni anti-cicloniche sull’Italia, ma in serata si avvicinerà una saccatura da ovest, favorendo un aumento della nuvolosità ed un peggioramento per la giornata di domenica. Sabato 25 settembre 2021 Tempo Previsto: Tempo stabile per gran parte della giornata, con cieli in prevalenza poco nuvolosi per il transito di velature da ovest verso est e qualche cumulo/stratocumulo. Nubi più compatte dal tardo pomeriggio sui rilievi dell’estremo ovest, ma senza fenomeni significativi associati. Temperature: Minime in lieve aumento, generalmente comprese fra 13 e 16 °C. Massime stazionarie o in lieve aumento fra 26 e 28 °C, con punte fino a 29/30 °C in bassa pianura orientale. Domenica 26 settembre 2021 Tempo Previsto: Aumento ...

Advertising

BebuCesco : RT @Papryka5: Sto guardando, ascoltando, con metà dell'anima in mare e metà dell'anima in terra e con le due metà guardo il mondo. P. Neru… - lisadagliocchib : RT @Papryka5: Sto guardando, ascoltando, con metà dell'anima in mare e metà dell'anima in terra e con le due metà guardo il mondo. P. Neru… - BersaniLeda : RT @Papryka5: Sto guardando, ascoltando, con metà dell'anima in mare e metà dell'anima in terra e con le due metà guardo il mondo. P. Neru… - Futura_Noir : RT @Papryka5: Sto guardando, ascoltando, con metà dell'anima in mare e metà dell'anima in terra e con le due metà guardo il mondo. P. Neru… - wizhinstar : RT @Papryka5: Sto guardando, ascoltando, con metà dell'anima in mare e metà dell'anima in terra e con le due metà guardo il mondo. P. Neru… -