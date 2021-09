Torino, un titolare va ko: a rischio la partita con la Juventus (Di sabato 25 settembre 2021) Infortunio Pjaca: a rischio per il derby con la Juventus. Le sue condizioni in vista della sfida di settimana prossima Secondo Sky Sport, Marko Pjaca darà forfait per il match contro il Venezia, a causa di un problema muscolare riscontrato nel finale di partita con la Lazio. Oltre al croato, Ivan Juric dovrà fare a meno anche di Belotti, Praet e Zaza. La tegola per il Torino riguarda i tempi di recupero di Pjaca: il classe ’95, infatti, potrebbe tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali, saltando quindi il derby della Mole contro la Juve della prossima settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021) Infortunio Pjaca: aper il derby con la. Le sue condizioni in vista della sfida di settimana prossima Secondo Sky Sport, Marko Pjaca darà forfait per il match contro il Venezia, a causa di un problema muscolare riscontrato nel finale dicon la Lazio. Oltre al croato, Ivan Juric dovrà fare a meno anche di Belotti, Praet e Zaza. La tegola per ilriguarda i tempi di recupero di Pjaca: il classe ’95, infatti, potrebbe tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali, saltando quindi il derby della Mole contro la Juve della prossima settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

