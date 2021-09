Supersport 300 Jerez: morto Dean Berta Vinales, pilota 15enne cugino di Maverick (Di sabato 25 settembre 2021) Una giornata terribile sul circuito moto di Jerez: il pilota 15enne Dean Berta Vinales, cugino di Maverick, pilota MotoGP con Aprilia, è morto a causa di un incidente durante la gara della categoria Supersport 300. A tre giri dal termine lo spagnolo è scivolato in uscita dalla curva a causa di un contatto ed è stato investito dalle moto che arrivavano dietro di lui. Le sue condizioni sono apparse disperate sin da subito: inutile il trasferimento in ospedale, il giovane è morto a causa di un doppio trauma, toracico ed alla testa. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 settembre 2021) Una giornata terribile sul circuito moto di: ildiMotoGP con Aprilia, èa causa di un incidente durante la gara della categoria300. A tre giri dal termine lo spagnolo è scivolato in uscita dalla curva a causa di un contatto ed è stato investito dalle moto che arrivavano dietro di lui. Le sue condizioni sono apparse disperate sin da subito: inutile il trasferimento in ospedale, il giovane èa causa di un doppio trauma, toracico ed alla testa. L'articolo ilNapolista.

