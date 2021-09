Serie A, Inter-Atalanta 2-2 (Di sabato 25 settembre 2021) Inter e Atalanta pareggiano 2-2 nell’anticipo pomeridiano della sesta giornata della Serie A. I nerazzurri si illudono con il gol di Lautaro Martinez al 5? a cui replicano Malinovskyi, 30?, e Toloi, 38?. Nella ripresa, minuto 71, Dzeko pareggia. Nel finale rigore sbagliato da Dimarco che prende la traversa. In classifica i nerazzurri salgono a 14 punti, a 11 i bergamaschi. LA PARTITA – Al 5? l’Inter indirizza subito il match sul binario giusto, ripartenza nerazzurra con Barella che pesca a centro area Lautaro che va a segno con una splendida conclusione al volo: 1-0. Alla mezz’ora il pari atalantino, la squadra di Gasperini ruba palla a centrocampo, la palla arriva a Malinovskyi che con un tracciante indirizzato al palo lontano supera Handanovic: 1-1. Otto minuti più tardi il centrocampista ucraino impegna con ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 settembre 2021)pareggiano 2-2 nell’anticipo pomeridiano della sesta giornata dellaA. I nerazzurri si illudono con il gol di Lautaro Martinez al 5? a cui replicano Malinovskyi, 30?, e Toloi, 38?. Nella ripresa, minuto 71, Dzeko pareggia. Nel finale rigore sbagliato da Dimarco che prende la traversa. In classifica i nerazzurri salgono a 14 punti, a 11 i bergamaschi. LA PARTITA – Al 5? l’indirizza subito il match sul binario giusto, ripartenza nerazzurra con Barella che pesca a centro area Lautaro che va a segno con una splendida conclusione al volo: 1-0. Alla mezz’ora il pari atalantino, la squadra di Gasperini ruba palla a centrocampo, la palla arriva a Malinovskyi che con un tracciante indirizzato al palo lontano supera Handanovic: 1-1. Otto minuti più tardi il centrocampista ucraino impegna con ...

Advertising

Gazzetta_it : #Inter, #Evergrande al collasso e pure #Suning adesso trema. Ma il futuro? - SkySport : Calhanoglu: 'Inter ancora favorita per lo scudetto. Derby? Se segno al Milan esulto' #SkySport #Calhanoglu #Inter… - Gazzetta_it : Gol! Inter - Atalanta 2-3, rete di Piccoli R. (ATA) - TobyPablo85 : RT @gippu1: Ruslan Malinovskyi è il secondo ucraino della storia a segnare all'Inter in serie A dopo - beh, questa è facile, dai #InterAtal… - sportface2016 : #InterAtalanta, #LautaroMartinez: 'Rimonta? Non può succedere a casa nostra' -