Riparte L’eredità | tutte le novità della stagione 2021-2022

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 25 settembre 2021) Domenica andrà in onda l’ultima puntata di Reazione a catena, il programma di grandissimo successo condotto da Marco Liorni per tutta l’estate che ha reso il pre serale di Rai 1 sempre vincente. E poi il timone passa a Flavio Insinna che torna in onda con “” . Quest’anno il programma di Rai 1 tocca il traguardo dei 20 anni. E, con la nuovaa partire da lunedì 27 settembre tutti i giorni, alle 18.45, il programma di Rai 1 – prodotto in collaborazione con Banijay Italia – si conferma il game show più longevotelevisione italiana. Al timone del preserale Flavio Insinna che dopo una estate non troppo brillante con gli ascolti de Il pranzo è servito non convincenti, torna in una fascia in cui invece il programma Rai, è sempre da record di ascolti. Tante lenuova ...