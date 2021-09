Problemi DAZN del 23 settembre, ufficiale 1 mese gratis: come richiederlo (Di sabato 25 settembre 2021) La notizia è giunta in via ufficiale: DAZN, la piattaforma dello sport in streaming che ha acquisito i diritti TV per il prossimo triennio del campionato di Serie A (investendo 840 milioni annui), ha annunciato tramite un comunicato di offrire ai propri abbonati un rimborso, in seguito ai disservizi sorti durante Sampdoria-Napoli e Lazio-Torino nel turno infrasettimanale della quinta giornata di campionato. I clienti che sono stati vittime dei Problemi di fruizione perdendo i contenuti per più di mezz’ora, potranno usufruire di un mese di visione senza ulteriori costi aggiuntivi. La nota ufficiale di DAZN spiega che, in base a quanto accaduto nel corso delle partite in onda dalle ore 18.30 dello scorso 23 settembre, la piattaforma di sport in streaming conferma che ... Leggi su optimagazine (Di sabato 25 settembre 2021) La notizia è giunta in via, la piattaforma dello sport in streaming che ha acquisito i diritti TV per il prossimo triennio del campionato di Serie A (investendo 840 milioni annui), ha annunciato tramite un comunicato di offrire ai propri abbonati un rimborso, in seguito ai disservizi sorti durante Sampdoria-Napoli e Lazio-Torino nel turno infrasettimanale della quinta giornata di campionato. I clienti che sono stati vittime deidi fruizione perdendo i contenuti per più di mezz’ora, potranno usufruire di undi visione senza ulteriori costi aggiuntivi. La notadispiega che, in base a quanto accaduto nel corso delle partite in onda dalle ore 18.30 dello scorso 23, la piattaforma di sport in streaming conferma che ...

