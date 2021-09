Per il “Draghi forever” manca un ingrediente (non) segreto (Di sabato 25 settembre 2021) «O Dio, Dio! Tutta l’Italia mi pare un pollaio. Non si sente gridar che Pio, Pio». Il corrosivo sarcasmo di Giuseppe Gioachino Belli salutava così l’elezione a Papa il 16 giugno 1846 del cardinal Mastai-Ferretti, Pontefice “liberale” presto trasformatosi in conservatore. Evitando di forzare paragoni storici del tutto impropri, tuttavia qualcosa del genere sta succedendo con Mario Draghi, peraltro privo di un Belli lì a ironizzare. L’assemblea della Confindustria di giovedì scorso ha tributato una trionfante standing ovation al capo del governo e il presidente Carlo Bonomi lo ha inchiodato a palazzo Chigi sottoscrivendo per lui un contratto a tempo indeterminato. Ne è nato un fuoco d’artificio di discussione tra i partiti ovviamente divisi tra favorevoli e contrari, ma che ha scoperchiato l’inedita (o quasi…) suggestione di un fermo immagine che consenta all’attuale ... Leggi su formiche (Di sabato 25 settembre 2021) «O Dio, Dio! Tutta l’Italia mi pare un pollaio. Non si sente gridar che Pio, Pio». Il corrosivo sarcasmo di Giuseppe Gioachino Belli salutava così l’elezione a Papa il 16 giugno 1846 del cardinal Mastai-Ferretti, Pontefice “liberale” presto trasformatosi in conservatore. Evitando di forzare paragoni storici del tutto impropri, tuttavia qualcosa del genere sta succedendo con Mario, peraltro privo di un Belli lì a ironizzare. L’assemblea della Confindustria di giovedì scorso ha tributato una trionfante standing ovation al capo del governo e il presidente Carlo Bonomi lo ha inchiodato a palazzo Chigi sottoscrivendo per lui un contratto a tempo indeterminato. Ne è nato un fuoco d’artificio di discussione tra i partiti ovviamente divisi tra favorevoli e contrari, ma che ha scoperchiato l’inedita (o quasi…) suggestione di un fermo immagine che consenta all’attuale ...

