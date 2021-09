Mondiali ciclismo 2021, Sonny Colbrelli: “Vorrei un arrivo in pochi e senza Van Aert. Sarò un corridore fondamentale per la Nazionale” (Di sabato 25 settembre 2021) Domani si terra la prova in linea maschile dei Mondiali di ciclismo 2021. Una rassegna iridata che ha già regalato due straordinarie medaglie d’oro a Filippo Ganna e Filippo Baroncini, ma la squadra azzurra vuole continuare a sognare e conquistare quella maglia iridata che manca ormai da quel lontanissimo 2008, quando Alessandro Ballan si impose sulle strade di Varese. La Nazionale di Davide Cassani ci proverà ancora una volta ed uno degli uomini di punta dell’Italia è senza dubbio Sonny Colbrelli, vincitore qualche settimana fa dell’Europeo a Trento. Il corridore azzurro ha parlato in conferenza stampa ed ha provato ad immaginare l’arrivo ideale: “Mi piacerebbe l’arrivo di un piccolo gruppetto, ma ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Domani si terra la prova in linea maschile deidi. Una rassegna iridata che ha già regalato due straordinarie medaglie d’oro a Filippo Ganna e Filippo Baroncini, ma la squadra azzurra vuole continuare a sognare e conquistare quella maglia iridata che manca ormai da quel lontanissimo 2008, quando Alessandro Ballan si impose sulle strade di Varese. Ladi Davide Cassani ci proverà ancora una volta ed uno degli uomini di punta dell’Italia èdubbio, vincitore qualche settimana fa dell’Europeo a Trento. Ilazzurro ha parlato in conferenza stampa ed ha provato ad immaginare l’ideale: “Mi piacerebbe l’di un piccolo gruppetto, ma ...

