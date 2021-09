Maria De Filippi: la verità sul perché non ha avuto figli (Di sabato 25 settembre 2021) In un’intervista Maria De Filippi ha svelato un particolare sulla sua vita privata parlando appunto del fatto che lei e il marito Maurizio Costanzo non hanno avuto figli naturali La famosa conduttrice Mediaset Maria De Filippi ha conquistato negli anni il cuore dei telespettatori. In tanti si sono chiesti come mai lei e Maurizio Costanzo non hanno avuto figli e hanno scelto di adottare Gabriele. Maria è seguitissima con il suo talent “Amici”, ma anche con “Uomini e Donne” e “C’è posta per te”: sono solo tre dei programmi che hanno il maggior successo ma la De Filippi nella sua carriera ha anche vinto diversi premi. leggi anche–> GF Vip 6, Alex Belli svela una ferita profonda. Ecco di cosa si tratta Legata ... Leggi su 361magazine (Di sabato 25 settembre 2021) In un’intervistaDeha svelato un particolare sulla sua vita privata parlando appunto del fatto che lei e il marito Maurizio Costanzo non hannonaturali La famosa conduttrice MediasetDeha conquistato negli anni il cuore dei telespettatori. In tanti si sono chiesti come mai lei e Maurizio Costanzo non hannoe hanno scelto di adottare Gabriele.è seguitissima con il suo talent “Amici”, ma anche con “Uomini e Donne” e “C’è posta per te”: sono solo tre dei programmi che hanno il maggior successo ma la Denella sua carriera ha anche vinto diversi premi. leggi anche–> GF Vip 6, Alex Belli svela una ferita profonda. Ecco di cosa si tratta Legata ...

Advertising

MarioManca : Vincenzo De Lucia che imita Maria De Filippi, il suo cavallo di battaglia, è meraviglioso. #taleequaleshow - QuiMediaset_it : Scheri, direttore di rete: «Applausi per Maria De Filippi e Silvia Toffanin, team vincente della domenica pomeriggi… - IlContiAndrea : #MaraVenier “Maria De Filippi mi ha chiamato per dirmi che #Amici21 andrà in onda per due puntate contro… - tvfan0101 : RT @Aleee1717: #Sanremo2022 magari invitate: Maria de Filippi Sabrina ferilli Mara venier Virginia Raffaele Katia follesa Ve la butto lì,… - europaverde_it : ????TUTTA GREEN LA CITTÀ ??Oggi #25settembre, alle 14.00, saranno con noi in diretta FB: @AngeloMoretti40 Candidato S… -