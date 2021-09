Maldini in gol Chi è il figlio di Paolo e la reazione del papà

Advertising

OptaPaolo : 1 - Daniel Maldini ha trovato il suo primo gol in Serie A a 13 anni e 179 giorni dall'ultimo del papà Paolo (v Atal… - AntoVitiello : Tre punti pesantissimi per il #Milan a La Spezia. Decide ancora lui, un grande #BrahimDiaz, sempre più importante p… - CB_Ignoranza : Prima da titolare, primo gol. Daniel, figlio di Paolo e nipote di Cesare. La dinastia Maldini continua ???? #Milan… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Milan, Maldini jr: “Il gol è stata una emozione fortissima, il mister m… - OracoloRNit : RT @OptaPaolo: 1 - Daniel Maldini ha trovato il suo primo gol in Serie A a 13 anni e 179 giorni dall'ultimo del papà Paolo (v Atalanta nel… -

ADV LA SPEZIA " Il Milan espugna 2 - 1 il Picco di La Spezia nella prima gara della sesta giornata di campionato. Il primoin campionato di Daniele la seconda rete consecutiva di Brahim Diaz consegnano alla squadra di Pioli i tre punti che valgono il primato in classifica in attesa del Napoli che sarà ...Commenta per primoal debutto in Serie A con il Milan per Daniel, che nel post partita è stato festeggiato anche dai compagni nello spogliatoio: 'Complimenti mio bebè per il tuo primoin SERIE A'.Conosce la caviglia maledetta di Van Basten come le sue tasche. E trentatré anni da massaggiatore e fisioterapista del Milan gli permettono di dire che il fuoriclasse olandese «si è ritirato spinto pi ...Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Milan contro lo Spezia. Le parole: Sulla gara: "Abbiamo fatto un grande lavoro sulla ...