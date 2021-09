LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2021 in DIRETTA: Aude Biannic prova a partire in solitaria! (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.53 In difficoltà la polacca Kumiega dopo i molteplici attacchi. 15.52 Marta Bastianelli si attacca alla ruota di Ruth Winder! Gran lavoro delle azzurre! 15.51 Prosegue il tentativo di Aude Biannic che ha accumulato un vantaggio di 15 secondi. 15.49 Sono ancora tantissime nel gruppo: vedremo se qualcuna riuscirà nel colpo di mano. 15.47 Passaggio sotto al traguardo: due giri alla conclusione e poco più di 30 chilometri. La francese Aude Biannic transita per prima con otto secondi di vantaggio sulle altre. 15.46 Ancora stilettata di Lucinda Brand!! Immediatamente le va dietro Longo Borghini! Stiamo limitando in maniera perfetta l’Olanda. 15.45 Comincia il circuito di Leuven: muro di Sint-Antoniusberg poco prima dello striscione del ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.53 In difficoltà la polacca Kumiega dopo i molteplici attacchi. 15.52 Marta Bastianelli si attacca alla ruota di Ruth Winder! Gran lavoro delle azzurre! 15.51 Prosegue il tentativo diche ha accumulato un vantaggio di 15 secondi. 15.49 Sono ancora tantissime nel gruppo: vedremo se qualcuna riuscirà nel colpo di mano. 15.47 Passaggio sotto al traguardo: due giri alla conclusione e poco più di 30 chilometri. La francesetransita per prima con otto secondi di vantaggio sulle altre. 15.46 Ancora stilettata di Lucinda Brand!! Immediatamente le va dietro Longo Borghini! Stiamo limitando in maniera perfetta l’Olanda. 15.45 Comincia il circuito di Leuven: muro di Sint-Antoniusberg poco prima dello striscione del ...

