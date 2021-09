Juve, i convocati di Allegri: c'è Chiellini, assente Rabiot (Di sabato 25 settembre 2021) TORINO - Per la sesta giornata di Serie A, la Juve ospita la Sampdoria a Torino e cerca la seconda vittoria in campionato dopo il successo sul campo dello Spezia nel turno infrasettimanale. assente ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 25 settembre 2021) TORINO - Per la sesta giornata di Serie A, laospita la Sampdoria a Torino e cerca la seconda vittoria in campionato dopo il successo sul campo dello Spezia nel turno infrasettimanale....

Advertising

JuventusFCYouth : #Under23, i convocati per #FeralpiSalòJuve ?? - JuventusFCYouth : #Under23 | I convocati per #JuveProVercelli ?? - JuventusFCYouth : #Under23, i convocati per #JuveTriestina ?? - zazoomblog : Juve Sampdoria i convocati di Allegri: non ce la fa Rabiot - #Sampdoria #convocati #Allegri: #Rabiot - tuttosport : #Juve, i convocati per la #Sampdoria: out #Rabiot, c'è #Chiellini ?? -