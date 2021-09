Incendio a Napoli, montagne di rifiuti in fiamme: da ieri sera fumo su tutta la città (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – fiamme da ieri sera, a Napoli, in via De Roberto. L’Incendio è scoppiato intorno alle ore 22.00. Sul posto, rende noto il Comune, sono arrivati immediatamente squadre dei vigili del fuoco che hanno operato per tutta la notte e tutt’ora sono nella zona interessata oltre alla Polizia di stato, Polizia municipale e i tecnici Arpac. “L’Incendio è ancora in corso e non si segnalano, ad ora, concentrazioni inquinanti elevate che possono essere correlate all’Incendio”, si legge in una nota. L’amministrazione comunale, comunque, per la presenza di fumi e di forti odori, consiglia alla popolazione di tenere chiuse le finestre di casa e di limitare le uscite solo per necessità. Arpac, l’Agenzia regionale per ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutida, a, in via De Roberto. L’è scoppiato intorno alle ore 22.00. Sul posto, rende noto il Comune, sono arrivati immediatamente squadre dei vigili del fuoco che hanno operato perla notte e tutt’ora sono nella zona interessata oltre alla Polizia di stato, Polizia municipale e i tecnici Arpac. “L’è ancora in corso e non si segnalano, ad ora, concentrazioni inquinanti elevate che possono essere correlate all’”, si legge in una nota. L’amministrazione comunale, comunque, per la presenza di fumi e di forti odori, consiglia alla popolazione di tenere chiuse le finestre di casa e di limitare le uscite solo per necessità. Arpac, l’Agenzia regionale per ...

