In due stavano rubando una Smart, uno viene arrestato (Di sabato 25 settembre 2021) I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato un 28enne di Mascalucia, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato. La pattuglia aveva ricevuto incarico dalla ... Leggi su cataniatoday (Di sabato 25 settembre 2021) I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hannoun 28enne di Mascalucia, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato. La pattuglia aveva ricevuto incarico dalla ...

Advertising

HEARTMEETSAVAGE : PERÒ ERA A 1.80 € IN PRATICA ME LO STAVANO REGALANDO QUEL LIBRO E IO CHI SONO PER RIFIUTARE THE BEAUTIFUL AND DAMNED A DUE EURO - coccolavanda : madre natura poteva darmi una quarta fatta così con le zinne che stavano su da sole ma ha detto no voglio farti più… - Txesvft : RT @lexishwa: 'siete voi ad averle pubblicate queste foto' come scusa per dire che screennare foto che stavano NEGLI AMICI STRETTI è lecito… - lexishwa : 'siete voi ad averle pubblicate queste foto' come scusa per dire che screennare foto che stavano NEGLI AMICI STRETT… - SCAREVEDOFHAPPY : Due alla fermata dell'autobus mi stavano per spoilerare sex education -