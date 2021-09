Il sondaggio: Ue impopolare, sempre più cittadini vorrebbero maggiori poteri agli Stati (Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 set – Non passa giorno senza che si levino, quasi a reti unificate, alti elogi nei confronti dell’operato di Bruxelles. Una propaganda quasi martellante, che non sembra però capace di raccogliere i risultati sperati. Almeno stando ad un recente sondaggio sull’Ue, che ci racconta una realtà ben diversa dalla narrazione dominante.Il sondaggio sull’Ue: la maggioranza preferirebbe politiche economiche in mano agli Stati nazionaliLa società di ricerca Redfield & Wilton Strategies ha condotto, per conto di euronews tra il 4 e il 10 agosto scorsi, interviste a 31mila cittadini residenti in 12 diverse nazioni aderenti al consesso comunitario, chiedendo tra le altre cose se a parer loro la politica finanziaria debba essere di competenza dell’Unione o degli Stati nazionali. La ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 set – Non passa giorno senza che si levino, quasi a reti unificate, alti elogi nei confronti dell’operato di Bruxelles. Una propaganda quasi martellante, che non sembra però capace di raccogliere i risultati sperati. Almeno stando ad un recentesull’Ue, che ci racconta una realtà ben diversa dalla narrazione dominante.Ilsull’Ue: la maggioranza preferirebbe politiche economiche in manonazionaliLa società di ricerca Redfield & Wilton Strategies ha condotto, per conto di euronews tra il 4 e il 10 agosto scorsi, interviste a 31milaresidenti in 12 diverse nazioni aderenti al consesso comunitario, chiedendo tra le altre cose se a parer loro la politica finanziaria debba essere di competenza dell’Unione o deglinazionali. La ...

Il sondaggio: Ue impopolare, sempre più cittadini vorrebbero maggiori poteri agli Stati

