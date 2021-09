GF Vip | confronto tra Valentina e Tommaso | “Mi hai minacciata e chiamata prostituta”

(Di sabato 25 settembre 2021) La quarta puntata di questo Grande Fratello Vip 6 ha visto unal vetriolo tra Velentina Nulli Augusti e il suo exEletti, che subito dopo è uscito dalla Casa in quanto eliminato dal pubblico. Nonostante il ventenne romano avesse fatto ammenda con la ex, affermando di non essersi comportato bene,non ha accettato le scuse replicando con delle accuse molto pesanti, ovvero affermando che durante tutta l’estate il ragazzo l’avrebbe quasi stalkerizzato, arrivando a minacciarla. GF Vip, riassunto quarta puntata: Soleil in lacrime, esceLa puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 24 settembre 2021 è stata ricca di confronti, veleni e liti GF Vip 6, iltra ...

Durante la puntata di ieri del Grande Fratello6 , i due hanno avuto unma ad intervenire contro l'attore si è aggiunta Sophie Codegoni che ha espresso il suo duro parere su Silvestri. ...... ma le non ne ha voluto sapere e iltra i due si è nuovamente concluso senza un punto di incontro. GF, Soleil vs Gianmaria: non si placano i toni Già nella puntata precedente i due ...Anzi, non ti dico niente”. Valentina, a questo punto, ha ripreso la parola e ha ammonito Tommaso per aver fatto al GF Vip una confessione molto intima sulla loro vita a due. Poi, ha avuto un breve ...Nella casa del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni ha svelato ai suoi compagni, un segreto che riguarda Valentina Nulli Augusti ...