Dazn | il piano B è la trasmissione sul digitale terrestre

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 25 settembre 2021) I disservizi dell’ultimo periodo dipreoccupano tutte le parti in causa, per questo secondo Il Sole 24 Ore è stato pensato und’emergenza. Questo è ciò che riporta Calcio e Finanza. L’ipotesi di unB rimane sullo sfondo, quantomeno per ora. E sarebbe un ritorno al passato in termine di: in caso di eventuali nuovi problemi anche nelle prossime giornate, infatti, secondo il Sole 24 Ore già in molti sottolineano comepotrebbe venire costretta a mettere da parte la volontà di trasmettere solo in streaming, passando allasui canali acquistati sul, già oggi utilizzati per mandare in onda le gare nelle zone bianche in Italia. L'articolo ilNapolista.