Coronavirus in Toscana: 7 morti (5 a Firenze,1 a Massa e Arezzo), oggi 25 settembre. E 290 contagi (Di sabato 25 settembre 2021) Sono sette i morti per Coronavirus, in Toscana, oggi 25 settembre 2021. Si tratta di 4 uomini e 3 donne con età media di 82 anni. Risiedevano a Firenze (5), Massa e Arezzo. Sono invece 290 i nuovi contagiati (278 confermati con tampone molecolare e 12 da test rapido antigenico). L'età media dei nuovi positivi odierni è di 37 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

