Ciclismo, Marianne Vos: "Balsamo è stato semplicemente più forte oggi" (Di sabato 25 settembre 2021) Marianne Vos, oggi, ha sfiorato il quarto titolo iridato della sua incredibile carriera. Alla fuoriclasse neerlandese, però, sono mancate le gambe per riuscire a superare, nello sprint finale, una devastante Elisa Balsamo. Dieci anni dopo l'ultima volta, la maledizione italiana è tornata ad abbattersi su quella che è, probabilmente, la più grande di tutti i tempi. Vos, infatti, ha conquistato sei argenti ai Mondiali, cinque dei quali in rassegne iridate concluse alle spalle di atlete italiane. Nel 2007 la neerlandese fu battuta da Marta Bastianelli, nel 2009 da Tatiana Guderzo e nel biennio 2010-2011 da Giorgia Bronzini. Questo secondo posto, poi, è da considerarsi particolarmente amaro poiché Marianne era tornata a giocarsi un Mondiale per la prima volta dal 2013 e non è detto che in futuro possa ...

