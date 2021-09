Carcere | Sappe | ennesima aggressione a Santa Maria Capua Vetere

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Un Assistente capo della Polizia Penitenziaria in servizio aldi(Caserta) è stato malmenato da un detenuto ed è finito in ospedale in osservazione per un trauma cranico e varie lesioni. Ne dà notizia Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (). “Giovedì – racconta Fattorello – dopo l’allarme scattato nel reparto Infermeria a casa delle escandescenze di un detenuto di origini napoletane che era ricoverato, l’assistente capo di Polizia Penitenziaria, in servizio in altra postazione dell’Istituto, non ha esitato a correre di rinforzo. Nel tentativo di contenere il ...