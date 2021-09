Calcio | Torino Risentimento distrattivo al polpaccio per Pjaca

(Di sabato 25 settembre 2021) L'attaccante salterà la gara con il Venezia, lo staff medico spera di recuperarlo in tempo per il derby- Ivan Juric dovrà rinunciare a Markonel match di lunedì in casa del Venezia. Il ...

OfficialSSLazio : ?? ???????????????? ?? ?? Primo turno infrasettimanale di @SerieA: appuntamento questa sera a Torino! Per vedere la partita… - sportli26181512 : Torino, Pjaca si ferma: distrazione al polpaccio destro. Salterà il Venezia e la Juventus: Marko Pjaca è costretto… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Si ferma Pjaca, a rischio la sua presenza nel derby e contro il Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: TORINO - Si ferma Pjaca, a rischio la sua presenza nel derby e contro il Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Si ferma Pjaca, a rischio la sua presenza nel derby e contro il Napoli -

... domenica 26 settembre dalle 12.30 Juventus - Sampdoria su Sky Sport, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e lunedì 27 tra Venezia edalle 20.45 su Sky Sport, Sky Sport 251 e in ...Il, infatti, stamane ha reso noto che "gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il giocatore hanno evidenziato un risentimento distrattivo al polpaccio destro, accusato nei minuti ...Marko Pjaca si ferma ancora. L'attaccante del Torino, a segno nelle ultime due partite di campionato, salterà la trasferta di Venezia di lunedì ed è in forte dubbio per il derby contro la Juventus di ...(ANSA) – TORINO, 25 SET – Marko Pjaca si ferma ancora. L’attaccante del Torino, a segno nelle ultime due partite di campionato, salterà la trasferta di Venezia di lunedì ed è in forte dubbio per il de ...