Cagliari | Mazzarri | “Il Napoli è una macchina da guerra La nostra condizione è un’incognita ”

Leggi su sportface

(Di sabato 25 settembre 2021) Ildomani sera sfiderà la capolistae, in Campania, tornerà anche l’ex tecnico azzurro, l’attuale rossoblù Walter. L’allenatore toscano ha quindi presentato in conferenza stampa il match di domani: “Per vedere ilordinato, compatto e propositivo quando ne ha avuto la possibilità bisogna che sia unlucido, carico come in quella partita. La mia vera curiosità, per così dire, è vedere le gambe dei ragazzi alla terza partita in una settimana. Vorrei capire chi avrà la brillantezza nelle gambe come contro la Lazio: in quella partita hanno dato tutto, e si è pagato con l’Empoli. L’unica vera incognita è la tenuta fisica, ma per me ilha fatto meglio rispetto alla Lazio. Voglio specificare un concetto: nella fase difensiva contro la Lazio ...