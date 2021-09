Auto, ecobonus: al via piattaforma per auto usate (Di sabato 25 settembre 2021) Al via la piattaforma del Mise. Per il nuovo incentivo ci sono a disposizione 40 milioni di euro per l'acquisto di un veicolo usato di classe euro non inferiore a 6Â e con emissioni comprese tra 0-160 g/km CO2 Leggi su rainews (Di sabato 25 settembre 2021) Al via ladel Mise. Per il nuovo incentivo ci sono a disposizione 40 milioni di euro per l'acquisto di un veicolo usato di classe euro non inferiore a 6Â e con emissioni comprese tra 0-160 g/km CO2

Advertising

Agenparl : C.S.: Ecobonus, martedì 28 settembre al via le prenotazioni per acquisto auto usate - - MISE_GOV : ?? Da martedì 28 settembre i concessionari potranno inserire le prenotazioni degli incentivi per l’acquisto di veico… - DigitalPMI : Ecobonus, martedì 28 settembre al via prenotazioni per acquisto auto usate - ABIMAGE : Ecobonus, martedì 28 settembre al via prenotazioni per acquisto auto usate - ApportunityIt : Ecobonus auto elettriche e plug-in: fondi esauriti, ora si comprano senza incentivo - Gazzetta -