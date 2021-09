Accoltella la compagna e tenta il suicidio a Caluso nel Torinese

(Di sabato 25 settembre 2021)lailcon la varechina. Lei in codice rosso. A dare l’allarme i vicini di casa che hanno sentito le disperate grida d’aiuto della donnalailcon la varechina . E’ successo venerdì sera in una casa anel. Al culmine di un violento litigio un 23enne

CALUSO " Ha colpito lacon diverse coltellate e poi ha tentato il suicidio. È accaduto ieri sera, venerdì 24 settembre 2021, in tarda serata a Caluso, in un'abitazione situata in via Martiri. A compiere il gesto ...Al culmine di un violento litigio un 23enne di nazionalità nigeriana ha preso un coltello da cucina e ha colpito ripetutamente la, una ragazza di 21 anni anche lei nigeriana. Subito dopo il ...Un giovane di 23 anni ha accoltellato la compagna di 21 anni ferendola gravemente prima di tentare di togliersi la vita a sua volta con la varechina rimanendo ferito in maniera grave. L’episodio si è ...Ha colpito la compagna con diverse coltellate e poi ha tentato il suicidio. È accaduto ieri sera, venerdì 24 settembre 2021, in tarda serata ...