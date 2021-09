(Di venerdì 24 settembre 2021) L’ormai imminente fine settimana vedrà ancora una volta l’Italia spaccata in due sul fronterologico: da una parte l’anticiclone africano e dall’altra le perturbazioni atlantiche. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iL.it informa che sabato 25 settembre sarà una giornata in gran parte stabile e soleggiata su tutte le regioni. Le temperature risentiranno della presenza dell’anticiclone sub-tropicale, in Sardegna si toccheranno ancora una volta i 36°C, al Centro la colonnina di mercurio arriverà fino a 28-29°C mentre al Sud 31-33°C saranno ancora possibili in molte città. Nel fratdall’oceano Atlantico si avvincerà una forte perturbazione carica dirali, che già nel corso delle ore serali darà i suoi primi effetti al Nordovest con rovesci soprattutto in Piemonte. Sarà nella giornata di ...

Advertising

zazoomblog : Weekend tra pioggia e caldo le previsioni meteo: che tempo farà - #Weekend #pioggia #caldo #previsioni - varesenews : La Canottieri Gavirate fa festa sul lungolago: tra i premiati ci sarà anche Federica Cesarini - fisco24_info : Weekend tra pioggia e caldo, le previsioni meteo: che tempo farà: Il meteo fino a domenica 26 settembre… - italiaserait : Weekend tra pioggia e caldo, le previsioni meteo: che tempo farà - visitriminidmc : Monasteri aperti in #EmiliaRomagna : tra fine settembre e inizio ottobre 2 weekend di visite a luoghi e cammini sac… -

Ultime Notizie dalla rete : Weekend tra

Corriere della Sera

Proprio nelflussi umidi e più instabili porteranno nuvolosità e maltempo. Si inizierà ... Le temperature saranno in calo, massime comprese18 e 20° C. Lunedì tornerà a splendere il sole, ...Tre traccecui scegliere: classic 310 km 9000mt dsl traccia adatta a Mtb, monstercross:250 km 6800mt dsl traccia adatta Mtb ,monstercross: B - Road 410 km 11000mt dsl traccia adatta per ...BAVENO - 24-09-2021 - La realizzazione e la degustazione di una tavoletta di cioccolato da Guinness, sabato (ore 18), sarà il momento centrale di ChocoMoments, la manifestazione per golosi in corso pe ...Blogo ricorda il regista britannico Roger Michell scomparso all'età di 62 anni e noto per aver diretto "Notting Hill" e "A Royal Weekend".