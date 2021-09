Vogue Talents, le digital capsule collection sono andate sold out in meno di un'ora (Di venerdì 24 settembre 2021) Cinque brand di nuova generazione selezionati da Vogue Talents – Vivetta, Marco Rambaldi, Federico Cina, Cormio, Niccolò Pasqualetti – hanno prodotto, in collaborazione con THE DEMATERIALISED e in occasione dell'attuale edizione di Vogue Talents, la versione digitale di alcuni capi della propria collezione, visibili sulla piattaforma e poi venduti in esclusiva utilizzando crypto valuta o valuta tradizionale sul sito di THE DEMATERIALISED. Ogni NFT acquistato permette, come per tutti i prodotti THE DEMATERIALISED, di piantare in collaborazione con Re:Earth una mangrovia - capace 3-4 volte gli altri alberi di assorbire Co2 - in Madagascar. Cormio - @kuki aiIl progetto ha riscosso un successo eccezionale, la sera del 23 settembre, data di rilascio, la collezione di 500 pezzi è andata sold ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 24 settembre 2021) Cinque brand di nuova generazione selezionati da– Vivetta, Marco Rambaldi, Federico Cina, Cormio, Niccolò Pasqualetti – hanno prodotto, in collaborazione con THE DEMATERIALISED e in occasione dell'attuale edizione di, la versionee di alcuni capi della propria collezione, visibili sulla piattaforma e poi venduti in esclusiva utilizzando crypto valuta o valuta tradizionale sul sito di THE DEMATERIALISED. Ogni NFT acquistato permette, come per tutti i prodotti THE DEMATERIALISED, di piantare in collaborazione con Re:Earth una mangrovia - capace 3-4 volte gli altri alberi di assorbire Co2 - in Madagascar. Cormio - @kuki aiIl progetto ha riscosso un successo eccezionale, la sera del 23 settembre, data di rilascio, la collezione di 500 pezzi è andata...

Ultime Notizie dalla rete : Vogue Talents Moda, Altaroma alla Milano Fashion Week ... e che raccoglie i suoi frutti con la partecipazione di Altaroma all'interno della Milano Fashion Week, con oltre 20 designer della scuderia romana, impegnati tra il White, il Vogue Talents e gli ...

Milano Fashion Week in Back! La settimana della moda finalmente torna in gran stile Oltre alle sfilate, sono in programma diversi eventi, tra cui The World of Vogue Talents e CNMI Sustainable Fashion Awards . L'evento celebrerà sia i designer emergenti sia coloro che hanno compiuto ...

Head Hunters for the New Generation: come lavorare nella moda Vogue Italia Vogue Talents: la digital capsule collection sold out in meno di un'ora Ogni NFT acquistato permette, come per tutti i prodotti THE DEMATERIALISED, di piantare in collaborazione con Re:Earth una mangrovi ...

WATCH ME, la passerella di Ford Mustang Mach-E GT alla Milano Fashion Week Ford Mustang Mach-E GT cattura gli sguardi alla Milano Fashion Week con WATCH ME, il digital show curato da Vogue Talents in streaming dal 24 settembre ore 18 sulle pagine IG e FB di Vogue Italia, GQ ...

