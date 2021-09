Vezzali | «Problemi Dazn? Stiamo monitorando la situazione»

Advertising

marifcinter : Vezzali: 'Problemi Dazn? La situazione ci è stata posta subito all'attenzione da quando si è riscontrata la problem… -

Ultime Notizie dalla rete : Vezzali Problemi

Calcio e Finanza

...e le federazioni non sono tutte uguali e su questo mi sono scontrato anche con la. Il ... I successi dell'estate stanno coprendo i. Non si può andare avanti così. A Katowice - dice ......e le federazioni non sono tutte uguali e su questo mi sono scontrato anche con la. Il ... I successi dell'estate stanno coprendo i. Non si può andare avanti così. A Katowice - dice ...Diritti tv, le parole della sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali: "Dazn? Serie A autonoma, ma stiamo monitorando la situazione" ...Ma dobbiamo dare l’esempio, le società devono far rispettare le regole, non dobbiamo vedere persone sugli spalti senza mascherine”. Alla luce di questo, ieri con il Cts abbiamo discusso molto e c’è la ...