Verso Marte e oltre. Il futuro dell’umanità secondo Elon Musk

(Di venerdì 24 settembre 2021) “Dobbiamo diventare una specie multiplanetaria. Non ci fermeremo solo su. Andremo al di là del sistema solare”. In Texas sono da poco passate le quattro della mattina, ma l’entusiasmo di, collegato in videoconferenza con l’Italian Tech Week di Torino, non ha limiti. Non si sa se il fondatore di SpaceX e amministratore delegato di Tesla debba ancora andare a dormire o si sia appena svegliato quando si collega con il direttore di Repubblica Maurizio Molinari e John Elkann, amministrato delegato di Exor, la holding della famiglia Agnelli, nonché editore di Gedi. Il palcoscenico del dialogo a tre sono le Officine Grandi Riparazioni del capoluogo piemontese, dove si sta tenendo la kermesse dedicata al mondo dell’innovazione tecnologica. “Io eci conosciamo da quasi dieci anni” ricorda Elkann. Nel 2014 ...