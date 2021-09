Valeria Golino e Riccardo Scamarcio si evitano ma con affetto (Di venerdì 24 settembre 2021) La stessa frase utilizzata da Valeria Golino per parlare del rapporto attuale con Riccardo Scamarcio la potremmo utilizzare un po’ tutti: “Ci evitiamo affettuosamente”. L’attrice ne ha parlato in un’intervista a Grazia e dentro quelle parole ci può essere di tutto. Forse è semplicemente passato tanto tempo dalla storia d’amore dei due attori ma Valeria Golino e Riccardo Scamarcio sembravano destinati al per sempre, un po’ anche dopo il loro addio. Sembravano non poter fare a meno l’uno dell’altra. Invece, qualcosa è cambiato ma la Golino non intende suscitare troppo clamore e richiamare l’attenzione del gossip. Aggiunge che tutto prosegue con affetto, anche evitarsi. Sono stati insieme per dieci anni con una differenza ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 24 settembre 2021) La stessa frase utilizzata daper parlare del rapporto attuale conla potremmo utilizzare un po’ tutti: “Ci evitiamo affettuosamente”. L’attrice ne ha parlato in un’intervista a Grazia e dentro quelle parole ci può essere di tutto. Forse è semplicemente passato tanto tempo dalla storia d’amore dei due attori masembravano destinati al per sempre, un po’ anche dopo il loro addio. Sembravano non poter fare a meno l’uno dell’altra. Invece, qualcosa è cambiato ma lanon intende suscitare troppo clamore e richiamare l’attenzione del gossip. Aggiunge che tutto prosegue con, anche evitarsi. Sono stati insieme per dieci anni con una differenza ...

Advertising

nomiecognomi : Ma Valeria Golino Non me l'aspettavooo #TheMorningShow - xbeginagainx : @OhMy_Lern 1) la tizia è Valeria Golino 2) era chiaramente una presa in giro agli americani che ogni volta che non… - xbeginagainx : OH. MIO. DIO!!! Valeria Golino MITICA nel nuovo episodio di @TheMorningShow!!! Quella è esattamente la reazione che… - wildfiresqueen : VALERIA GOLINO IN #themorningshow URLANDO SEMPLICEMENTE - jaimelvannister : Ma Valeria Golino???? Shock, non lo sapevo e non me l'aspettavo. #TheMorningShow -

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Golino Valeria Golino 'Riccardo Scamarcio? Ci evitiamo affettuosamente'/ 'Oggi l'amore è...' Valeria Golino torna a parlare del suo storico ex fidanzato Riccardo Scamarcio . Lo fa nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Grazia, dove svela quali sono oggi i loro rapporti. I due si ...

Dayane Mello piange a La Fazenda dopo le molestie/ 'Non posso mollare, vorrei...' Valeria Golino "Riccardo Scamarcio? Ci evitiamo affettuosamente"/ "Oggi l'amore è..." La vita di Dayane Mello, come lei stessa ha raccontato durante i lunghi mesi di permanenza nella casa del Grande ...

Grazia è in edicola con Valeria Golino Grazia Diletta Leotta, tra calcio e amore Donna affascinante e carismatica, seguitissima, ma anche chiacchieratissima, a Verissimo la storia di Diletta Leotta ...

Valeria Golino: "Io e Riccardo Scamarcio ci evitiamo affettuosamente" Valeria Golino ha parlato a "Grazia" del suo attuale rapporto con l'ex compagno Riccardo Scamarcio, con il quale ha vissuto una relazione di 10 anni ...

torna a parlare del suo storico ex fidanzato Riccardo Scamarcio . Lo fa nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Grazia, dove svela quali sono oggi i loro rapporti. I due si ..."Riccardo Scamarcio? Ci evitiamo affettuosamente"/ "Oggi l'amore è..." La vita di Dayane Mello, come lei stessa ha raccontato durante i lunghi mesi di permanenza nella casa del Grande ...Donna affascinante e carismatica, seguitissima, ma anche chiacchieratissima, a Verissimo la storia di Diletta Leotta ...Valeria Golino ha parlato a "Grazia" del suo attuale rapporto con l'ex compagno Riccardo Scamarcio, con il quale ha vissuto una relazione di 10 anni ...