Va in ospedale con la malaria | i medici non se ne accorgono | morta una 68enne

Advertising

zaiapresidente : ??? TREVISO, ASPORTATI TRE TUMORI NELLA STESSA SEDUTA OPERATORIA SU UN PAZIENTE CON PLURIPATOLOGIE ??? ?? L’équipe… - Roma : ??Nasce all’Ospedale San Giovanni il primo Centro di Accoglienza per le Fragilità Socio-Sanitarie. Il Centro, reali… - _Nico_Piro_ : Sabato #18Settembre a Casa @emergency_ong #Milano dalle 9.30 i bimbi giocano con Amal. Dalle ore 12 alle 12.45 proi… - Vince08440165 : RT @Alessia_ing: Morto conoscente 65 anni di infarto stanotte Morto parente di 85 anni 1 settimana fa per arresto cardiaco Moribonda madre… - quicksilver_66 : RT @Pino71_: Dal 15 ottobre sarò 'assente ingiustificato'! 31 anni di Ospedale, 25 di Pronto Soccorso, ....aviara, suina, ebola, scabbia, t… -

Ultime Notizie dalla rete : ospedale con

La Repubblica

... tornata da una vacanza in Etiopia nel settembre 2019, la donna ha avuto febbre alta e sintomi gravi, ma al pronto soccorso dell'Sant'Eugenio i medici non si sono accorti delle cause di quei ...... dalle ore 15, nell'aula 2 del centro didattico dell'Santa Maria alle Scotte, ha l'obiettivo di promuovere l'informazione su queste patologie e investire sulla ricerca,un confronto ...Tom Felton, conosciuto per il ruolo di Draco Malfoy in Harry Potter, è stato ricoverato in ospedale dopo un malore.Nuove contestazioni del Comitato dei quartieri teramani sul progetto del nuovo ospedale- «A distanza di sei anni, continuiamo a dire che mancano le valutazioni economiche sulle modalità di affidamento ...