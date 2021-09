Uomini-e Donne: Massimo interessato a Gemma e Isabella (Di sabato 25 settembre 2021) Giovedì 23 Settembre 2021 è andato in onda la nuova puntata di Uomini-e Donne dove si sono scoperti nuovi legami tra chi corteggia e chi sta sul trono. Per gli Over Biagio a sorpresa dichiara i suoi sentimenti per Sara che a sua volta gli ha manifestato di essere rimasta ancora legata all’uomo. Ilaria crea problemi ai tronisti Matteo e Joele che non sopportano che la donna esca con tutti e due ma Ilaria ha espresso la sua preferenza. Uomini e-Donne: Ida non convince per niente Gianni Sperti Uomini-e Donne: Massimo liquida Gemma in studio Maria chiama Gemma e Isabella al centro dello studio perché un corteggiatore vuole conoscerle entrambe. Le Donne si guardano stupite per la diversità di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 25 settembre 2021) Giovedì 23 Settembre 2021 è andato in onda la nuova puntata di-edove si sono scoperti nuovi legami tra chi corteggia e chi sta sul trono. Per gli Over Biagio a sorpresa dichiara i suoi sentimenti per Sara che a sua volta gli ha manifestato di essere rimasta ancora legata all’uomo. Ilaria crea problemi ai tronisti Matteo e Joele che non sopportano che la donna esca con tutti e due ma Ilaria ha espresso la sua preferenza.e-: Ida non convince per niente Gianni Sperti-eliquidain studio Maria chiamaal centro dello studio perché un corteggiatore vuole conoscerle entrambe. Lesi guardano stupite per la diversità di ...

Advertising

CottarelliCPI : Ispettorato nazionale lavoro: nel 2020 il 77% dei neogenitori dimissionari sono donne, quasi tutte dimesse per diff… - matteosalvinimi : Guardate questo video, vi porto con me a Cutro (Crotone), nel cuore della Calabria: milioni di soldi spesi dallo St… - OfficialASRoma : C'è tempo fino alle 16 per provare ad aggiudicarsi una delle maglie indossate in #RomaSassuolo con la patch di UNHC… - mmos_22 : @senbondango98 @angy_imma @youcringe97 @Raf28_ @Manucasy hai i pronomi nella bio, guardi e commenti uomini e donne… - Rosyfree74 : RT @ComunistaRosso: Letta afferma che Quota 100 sarebbe un provvedimento iniquo perchè gli uomini ne avrebbero usufruito in misura maggiore… -