Un errore comune che tutte commettono nelle faccende domestiche

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 24 settembre 2021) Siamomolto attente alla pulizia, soprattutto nell’ambiente domestico, ma forse incappiamo in unche rischia di provocare alcuni problemi non trascurabili. Tra alcool, candeggina, acido muriatico, bicarbonato e acqua ossigenata, l’imperativo categorico di ogni casalinga che si rispetti è sanificare in profondità. Ma in alcuni casi, determinati miscugli risultano controproducenti. Curiose di scoprire quali? Prendete nota e non replicate gli sbagli del passato per un’igiene sicura. Iniziamo! Unnoi facciamo ampio uso di candeggina per la pulizia dei sanitari e dei pavimenti. Il suo conclamato potere sbiancante perfette di ottenere subito superfici igienizzate e ...