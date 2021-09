“Test salivari non sono validi per il green pass”. Il chiarimento del ministero (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set – I Test salivari non sono validi per il green pass ma vanno bene per lo screening a scuola o nelle Rsa: lo stabilisce una nuova circolare. I Test salivari sono stati esclusi dall’elenco comune europeo dei Test antigenici rapidi validi per ottenere la certificazione verde. Questo tipo di Test non sono una valida alternativa ai tamponi perché non raggiungono i livelli minimi accettabili di sensibilità e specificità rispetto al Sars-Cov-2. Lo spiega una nuova circolare del ministero della Salute, in cui si fa particolare riferimento al monitoraggio della circolazione del virus in ambito scolastico. Circolare ministero ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set – Inonper ilma vanno bene per lo screening a scuola o nelle Rsa: lo stabilisce una nuova circolare. Istati esclusi dall’elenco comune europeo deiantigenici rapidiper ottenere la certificazione verde. Questo tipo dinonuna valida alternativa ai tamponi perché non raggiungono i livelli minimi accettabili di sensibilità e specificità rispetto al Sars-Cov-2. Lo spiega una nuova circolare deldella Salute, in cui si fa particolare riferimento al monitoraggio della circolazione del virus in ambito scolastico. Circolare...

