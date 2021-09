Tale e quale show 2021 | Dennis Fantina è Baglioni video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 24 settembre 2021) La seconda puntata del 24 settembre di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche il cantante, ex vincitore di Saranno Famosi,nei panni di Claudio, con il noto brano Via. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Maria De Filippi” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Anche questa settimana, pur senza eccellere,si è avvicinato molto all’originale dal punto di vista vocale. Per quanto riguarda invece la somiglianza fisica, sembrava più un incrocio tra Pupo e Drupi che… Potete vedere l’esibizione di...