SBK, Davies calls time: "Racing is important, but it's not everything" (Di venerdì 24 settembre 2021) A media room set up just for him. A lot of people in different team shirts. Two screens, on which to replay just some of his many achievements. And, centre stage, the man himself, as he concentrated ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 24 settembre 2021) A media room set up just for him. A lot of people in different team shirts. Two screens, on which to replay just some of his many achievements. And, centre stage, the man himself, as he concentrated ...

Advertising

infoitsport : SBK, Chaz Davies si ritirerà a fine 2021: “Pronto a voltare pagina” - fmimolise : SBK 2021. A Jerez si rinnova il duello tra Rea e Razgatlioglu: Round importante quello andaluso per la sfida tra Re… - _myraces : Se #Rea verrà ricordato come il pilota che ha segnato la storia della #SBK, Davies va ricordato come il suo unico e… - DenisMeneghin : RT @gponedotcom: Davies: 'Questa sarà l'ultima stagione in Superbike, a fine anno mi ritiro': LIVE DA JEREZ - 'Per me è stata una scelta so… - infoitsport : SBK, Davies dice basta: 'Le corse sono importanti, ma non sono tutto' -