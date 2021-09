Puigdemont: fuga a Bruxelles, carcere in Germania, arresto ad Alghero (Di venerdì 24 settembre 2021) Non è la prima volta che Carles Puigdemont, 59enne ex presidente della Generalitat catalana arrestato ieri ad Alghero su mandato di cattura europeo emesso da Madrid che l’accusa di sedizione per la dichiarazione di indipendenza dell’ottobre del 2017, viene arrestato. Il 25 marzo 2018, cinque mesi dopo essersi rifugiato a Bruxelles, a seguito della sua destituzione e la fine delle quattro settimane di “indipendenza catalana”, era stato arrestato dalla polizia tedesca nello stato di Schleswig-Holstein, a poca distanza dal confine con la Danimarca attraversato in auto. Puigdemont si trovava infatti ad Helsinki quando il giudice istruttore spagnolo, Pablo Llerana, l’aveva incriminato per ribellione e malversazione, avendo usato i fondi catalani per il referendum del primo ottobre considerato illegale, ed emesso il ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 settembre 2021) Non è la prima volta che Carles, 59enne ex presidente della Generalitat catalana arrestato ieri adsu mandato di cattura europeo emesso da Madrid che l’accusa di sedizione per la dichiarazione di indipendenza dell’ottobre del 2017, viene arrestato. Il 25 marzo 2018, cinque mesi dopo essersi rifugiato a, a seguito della sua destituzione e la fine delle quattro settimane di “indipendenza catalana”, era stato arrestato dalla polizia tedesca nello stato di Schleswig-Holstein, a poca distanza dal confine con la Danimarca attraversato in auto.si trovava infatti ad Helsinki quando il giudice istruttore spagnolo, Pablo Llerana, l’aveva incriminato per ribellione e malversazione, avendo usato i fondi catalani per il referendum del primo ottobre considerato illegale, ed emesso il ...

