Problema DAZN | un mese di visione senza costi aggiuntivi per clienti impattati

(Di venerdì 24 settembre 2021) In relazione a quanto accaduto nel corso delle partite delle 18.30 del 23 settembre,conferma che tutti i, ovvero coloro che non sono riusciti ad accedere all’APP fino al ripristino del servizio, potranno usufruire di undiulteriori.Tali utenti riceveranno nel corso dei prossimi giorni, direttamente da, una comunicazione via e-mail a conferma dell’offerta di ungratuito.ribadisce, inoltre, che prosegue il dialogo e il confronto con la Lega Serie A in un immutato...

... per poi contattare tutti gli account che hanno dovuto fare i conti con tale. Al momento non è ancora dato sapere come verrà effettuato il rimborso . Si presume, comunque, che...Nel corso di Punto Nuovo Sport Show Franco Ordine ha detto: "L'ennesimo caso? Non è normale ciò che è avvenuto ieri in occasione di Sampdoria - Napoli e Torino - Lazio. Ilva risolto ...Dopo le problematiche di accesso durante Torino–Lazio e Sampdoria–Napoli, Dazn comunica attraverso il proprio Ufficio Stampa: “In relazione a quanto accaduto nel corso delle partite delle 18.30 del 23 ...In relazione a quanto accaduto nel corso delle partite delle 18.30 del 23 settembre, DAZN conferma che tutti i clienti impattati, ovvero coloro che ...