Prima rassegna nazionale dei vini “resistenti” | ecco quando

(Di venerdì 24 settembre 2021) L’evento si terrà in autunno e si articolerà in due eventi: la valutazione deie la premiazione delle cantine vincitrici. Iscrizioni per le aziende aperte fino al 15 ottobre La Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige organizza in autunno la, a livello, dei”. L’evento si articolerà in due giornate: il 18 novembre la valutazione deia cura di una qualificata commissione e il 2 dicembre la cerimonia pubblica di premiazione. Le aziende viticole interessate a partecipare possono presentare domanda di iscrizione, scaricabile sul sito www.fmach.it, entro il 15 ottobre. Facendo tesoro dell’eredità acquisita sia con l’attività di ricerca e sperimentazione sulle varietà tolleranti alle principali ...

L'evento si terrà in autunno e si articolerà in due eventi: la valutazione dei vini e la premiazione delle cantine vincitrici. Iscrizioni per le aziende ...
Debutta ogg alle 18 con la presentazione del libro di Marco Rossello "Ostinata mente" la rassegna "Visioni", una serie di appuntamenti letterari e di riflessione culturale ...