Paura al Pigneto | un rom scippa una donna | poi investe tre agenti col motorino Impatto devastante

(Di venerdì 24 settembre 2021) Alscene da una Roma fuori controllo. Un bosniaco hato una, picchiato gliintervenuti, poi è fuggito su uno scooter rubato e investito tre poliziotti: si erano immolati per fermare la fuga del malvivente. Scene di ordinaria follia, una sequenza da film, se non fosse che eravamo tra il Prenestino,e Malatesta. E non era unu film. Il balordo è un 29enne bosniaco nato a Milano, ricostruisce Roma today . Una vecchia conoscenza delle Forze dell’Ordine. I poliziotti erano sulle sue tracce da tempo, perché il giovane si era reso – almeno stando alle indagini – responsabile di una serie di scippi: tutte con lo stesse modalità. Furti in serie commessi soprattutto nella zona dell’Esquilino e di Termini. Rom manda all’ospedale gli: volevano proteggere ...

