Milan, difesa da inventare: Florenzi infortunato (Di venerdì 24 settembre 2021) Si ferma anche Alessandro Florenzi . Non c'è pace per il difensore ex Roma, che deve fare i conti con un problema muscolare e per questo motivo non potrà essere in campo nella partita contro lo Spezia. Leggi su ilgiorno (Di venerdì 24 settembre 2021) Si ferma anche Alessandro. Non c'è pace per il difensore ex Roma, che deve fare i conti con un problema muscolare e per questo motivo non potrà essere in campo nella partita contro lo Spezia.

