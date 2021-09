Milan, a La Spezia per sfatare un tabù e riscattare il pesante ko di 7 mesi fa (Di venerdì 24 settembre 2021) Il Milan torna dopo 7 mesi al “Picco” di La Spezia, quando, il 13 febbraio scorso i rossoneri si presentarono in Liguria con l’intenzione di consolidare il primato in classifica a una settimana dal derby con l’Inter. Le aspettative dei rossoneri si sfaldano, tuttavia, al cospetto degli uomini di Italiano che disputarono la miglior partita della stagione, che dominarono e vinsero 2-0 (reti di Maggiore e Bastoni) senza che il Milan riuscisse a creare un’azione da gol. Il Milan domani torna in quello stadio, dove di fatto, si sfaldarono le speranze scudetto per Pioli e compagni, ufficializzate poi dal derby contro l’Inter. Oltre al match di campionato dello scorso anno, il Milan aveva giocato un’altra volta al Picco, il 19 maggio 2000 e i rossoneri, all’epoca allenati da Zaccheroni, ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 24 settembre 2021) Iltorna dopo 7al “Picco” di La, quando, il 13 febbraio scorso i rossoneri si presentarono in Liguria con l’intenzione di consolidare il primato in classifica a una settimana dal derby con l’Inter. Le aspettative dei rossoneri si sfaldano, tuttavia, al cospetto degli uomini di Italiano che disputarono la miglior partita della stagione, che dominarono e vinsero 2-0 (reti di Maggiore e Bastoni) senza che ilriuscisse a creare un’azione da gol. Ildomani torna in quello stadio, dove di fatto, si sfaldarono le speranze scudetto per Pioli e compagni, ufficializzate poi dal derby contro l’Inter. Oltre al match di campionato dello scorso anno, ilaveva giocato un’altra volta al Picco, il 19 maggio 2000 e i rossoneri, all’epoca allenati da Zaccheroni, ...

