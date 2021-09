Lutto nel cinema | addio all’attore gentile | “È triste sapere che te ne sei andato”

(Di venerdì 24 settembre 2021)nel. Una carriera lunga e ricca di grandi successi quella di Robert Fyfe. L’attore, di origini scozzesi, chiude per sempre i suoi occhi all’età di 90 anni. Tra i diversi ruoli interpretati, sicuramente quello di Howard nella sitcom Last of the Summer Wine, è stato quello più celebre. Entrato nello spettacolo della BBC nel 1985, per ben 25 lunghi anni i telespettatori hanno avuto modo di sognare grazie alla sua più celebre interpretazione nei panni di Howard. Non ha mai mollato la presa, fino al suo episodio finale nel 2010. Una storia avvincente quella del tormentato marito di Pearl, ovvero di Juliette Kaplan, morta nel 2019. E dopo anni di carriera e di successo, la notizia della morte dell’attore lascia senza parole. Lo conferma il suo manager, Maxine Hoffman, che lo ricorda come “il cliente più delizioso che si possa ...

Advertising

infoitcultura : Lutto nel cinema: ci lascia la star di Notting Hill - infoitsport : Lutto nel mondo dell'automobilismo: morto Nino Vaccarella - infoitsport : Lutto nel mondo dei motori: si è spento il vincitore della 24 ore di Le Mans - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Lutto nel mondo della moda: è morto il marito di una vera e propria icona - - baby_rubacuori : @gIiindifferenti tu non puoi farmi ridere nel bel mezzo del mio lutto . . . -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

... lui si allontana dal domicilio per elaborare il, mentre lei rimane a casa, a fare i conti ... con tanto di Oscar per la scrittura, c'è Una donna promettente , che era sulla lista2018)....L'attore scozzese Robert Fyfe è morto a 90 anni: tra i suoi ruoli più noti quellifilm Il giro del mondo in 80 giorni e in Last of the Summer Wine.mondo del cinema per la scomparsa di Robert Fyfe, attore scozzese morto all'età di 90 anni. Il suo ruolo più celebre è stato quello di Howard nella sitcom Last of the Summer Wine, in cui ha ...Lutto a Villa Cortese per l'ex patron del Gso Volley Flavio Radice. L'imprenditore, che aveva ricevuto la cittadinanza onoraria, aveva 75 anni.Mercoledì scorso è venuto a mancare all’età di 65 anni il regista sudafricano Roger Michell. La notizia arriva dal suo addetto stampa, che non ha chiarito la causa della mort ...