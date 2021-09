LIVE F1, GP Russia 2021 in DIRETTA: classifica prove libere, Mercedes domina. Leclerc e Verstappen partiranno in ultima fila! (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01 classifica TEMPI FP2 1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:33.593 5 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.044 5 3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.252 4 4 Lando NORRIS McLaren+0.561 5 5 Esteban OCON Alpine+0.809 4 6 Max Verstappen Red Bull Racing+1.028 5 7 Carlos SAINZ Ferrari+1.085 6 8 Fernando ALONSO Alpine+1.169 5 9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.244 5 10 Charles Leclerc Ferrari+1.332 5 11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.345 3 12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.459 4 13 George RUSSELL Williams+1.501 5 14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.585 3 15 Lance STROLL Aston Martin+1.741 5 16 Nicholas LATIFI Williams+1.818 4 17 Daniel RICCIARDO McLaren+2.037 4 18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.361 3 19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.506 4 20 Mick ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.01TEMPI FP2 1 Valtteri BOTTAS1:33.593 5 2 Lewis HAMILTON+0.044 5 3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.252 4 4 Lando NORRIS McLaren+0.561 5 5 Esteban OCON Alpine+0.809 4 6 MaxRed Bull Racing+1.028 5 7 Carlos SAINZ Ferrari+1.085 6 8 Fernando ALONSO Alpine+1.169 5 9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.244 5 10 CharlesFerrari+1.332 5 11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.345 3 12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.459 4 13 George RUSSELL Williams+1.501 5 14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.585 3 15 Lance STROLL Aston Martin+1.741 5 16 Nicholas LATIFI Williams+1.818 4 17 Daniel RICCIARDO McLaren+2.037 4 18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.361 3 19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.506 4 20 Mick ...

