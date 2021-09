Lino Guanciale torna sull’addio a Che Dio ci Aiuti (e le polemiche): “Bisogna capire quando lasciare un personaggio” (Di venerdì 24 settembre 2021) Tra i personaggi più amati interpretati da Lino Guanciale c’è senza dubbio Guido Corsi, l’avvocato di Che Dio ci Aiuti. L’attore è entrato a far parte del cast della fiction Rai nella seconda stagione, ed è rimasto per le successive due (sebbene nella quarta apparendo solo in un ruolo ricorrente). I fan non hanno gradito il modo in cui il personaggio è stato fatto fuori off-screen all’inizio della quinta stagione (e ci sono state svariate polemiche al riguardo). Anche Lino Guanciale disse la sua all’epoca della messa in onda. Dopo due anni da quell’episodio in questione, l’attore è tornato a toccare quel tasto dolente durante un’ospitata a Da noi… A ruota libera. Gianmarco Saurino, che ha raccolto l’eredità di Guanciale in Che ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Tra i personaggi più amati interpretati dac’è senza dubbio Guido Corsi, l’avvocato di Che Dio ci. L’attore è entrato a far parte del cast della fiction Rai nella seconda stagione, ed è rimasto per le successive due (sebbene nella quarta apparendo solo in un ruolo ricorrente). I fan non hanno gradito il modo in cui ilè stato fatto fuori off-screen all’inizio della quinta stagione (e ci sono state svariateal riguardo). Anchedisse la sua all’epoca della messa in onda. Dopo due anni da quell’episodio in questione, l’attore èto a toccare quel tasto dolente durante un’ospitata a Da noi… A ruota libera. Gianmarco Saurino, che ha raccolto l’eredità diin Che ...

