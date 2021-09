Le criptovalute sono illegali. La Cina mette totalmente al bando Bitcoin e soci, che crollano (Di venerdì 24 settembre 2021) La Banca del Popolo della Cina e dieci dipartimenti hanno dichiarato illegale le transazioni in criptovalute e hanno messo al bando una lunga serie di attività legate ad esse. Nessuna azienda anche straniera potrà erogare servizi relativi alle criptovalute a cittadini cinesi.... Leggi su dday (Di venerdì 24 settembre 2021) La Banca del Popolo dellae dieci dipartimenti hanno dichiarato illegale le transazioni ine hanno messo aluna lunga serie di attività legate ad esse. Nessuna azienda anche straniera potrà erogare servizi relativi allea cittadini cinesi....

Advertising

ITCointelegraph : Sono in molti a sospettare che Gerald Cotten abbia in realtà simulato la sua morte e sia fuggito con milioni in cri… - Digital_Day : Il governo cinese impone un'ulteriore stretta sulle criptovalute definendo come illegale ogni attività ad esse conn… - MiAOX5_ : RT @bisagnino: Il governo di Pechino vieta le criptovalute in Cina: sono illegali - bisagnino : Il governo di Pechino vieta le criptovalute in Cina: sono illegali - StampaFin : Bitcoin e criptovalute, in Cina adesso sono illegali Lo ha reso noto la banca centrale cinese, provocando forti per… -