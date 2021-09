I 30 anni di Nevermind | l' album epocale dei Nirvana

(Di venerdì 24 settembre 2021) Cos'è unche intercetta lo spirito del tempo, dà voce a fermenti e tormenti, sposta in avanti gli orologi del tempo, trasforma gli elementi di riferimento in qualcosa di nuovo, chiude un'epoca e ...

... con i suoi 30sulle spalle, voltandosi indietro si coglie la sua importanza per come sia stato uno spartiacque musicale difficile da dimenticare. Leggi Anche Il bambino di '' ha fatto ...... il 24 settembre del 1991 sono usciti in contemporanea due dei dischi più significativi degli'90, il cui influsso si avverte ancora oggi: si tratta didei Nirvana e di Blood Sugar Sex ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magik: ecco perché dopo 30 anni l'album è nel mito ...Era il 24 settembre 1991 quando le regole del gioco musicale cambiarono. "Nevermind", il secondo album della band di Seattle dei Nirvana ...