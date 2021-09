Green pass ai no vax, indagato medico di base a Roma (Di venerdì 24 settembre 2021) L?inchiesta sarebbe nata da una segnalazione anonima. Ma adesso rischia di diventare un ?caso?: quello dei Green pass falsi ottenuti da facoltosi cittadini disposti a pagare.... Leggi su ilmattino (Di venerdì 24 settembre 2021) L?inchiesta sarebbe nata da una segnalazione anonima. Ma adesso rischia di diventare un ?caso?: quello deifalsi ottenuti da facoltosi cittadini disposti a pagare....

