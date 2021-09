GP Russia | lampo Bottas nelle FP1 davanti a Hamilton e Verstappen Leclerc 4°

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Russia lampo

La Gazzetta dello Sport

Splende il sole su Sochi e sulle Mercedes, subito al comando nella prima sessione di prove libere del GP di. Valtteri Bottas, che su questa pista è sempre stato molto veloce, si è messo al comando in 1'34'427 precedendo di due decimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Le Frecce Nere qui hanno ...... da Cortina alla Costa Smeralda, fino all'esperienza innel '92 : "Sono stato a Mosca per ... Dopo la trasfertanegli Usa, e alcune stagioni a Ponza, opta per un lavoro stabile come ...Il circuito moderno è quello olimpico di Sochi, situato nella regione del Krasnodar Krai sulla costa affacciata al Mar Nero. L'autodromo, progettato da Herman ...Putin ha fatto della ricostruzione della devastata flotta dell’Urss, riconvertita in russa, una priorità. Dopo la sconfitta in Ucraina, il rientro nel mare nostrum per dimostrare all’America di restar ...