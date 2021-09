Gazidis: “La gente è di nuovo orgogliosa di tifare Milan. Sullo stadio…” (Di venerdì 24 settembre 2021) Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato un'intervista a "Sette", settimanale del Corriere della Sera Leggi su pianetamilan (Di venerdì 24 settembre 2021) Ivan, amministratore delegato del, ha rilasciato un'intervista a "Sette", settimanale del Corriere della Sera

Advertising

salda__ : RT @FraNasato: Gazidis a @7Corriere: 'Do molto credito alla leadership di Pioli. Siamo stati fra i pochi al mondo a poter investire quest’e… - furgeTX : RT @FraNasato: Gazidis a @7Corriere: 'Do molto credito alla leadership di Pioli. Siamo stati fra i pochi al mondo a poter investire quest’e… - Riccard17045943 : RT @PianetaMilan: #Gazidis: 'La gente è di nuovo orgogliosa di tifare #Milan. Sullo #stadio...' - PianetaMilan : #Gazidis: 'La gente è di nuovo orgogliosa di tifare #Milan. Sullo #stadio...' - cataldi_marco : RT @FraNasato: Gazidis a @7Corriere: 'Do molto credito alla leadership di Pioli. Siamo stati fra i pochi al mondo a poter investire quest’e… -