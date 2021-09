F1 | dominio Mercedes nella FP1 del GP di Russia! Bottas precede Hamilton e Verstappen | 4° Leclerc | 7° Sainz

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 settembre 2021) Quando sente l’aria del Mar Nero, Valtterispesso si esalta. Il finlandese ha, infatti, chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Sochi (dove il nativo di Nastola ha già vinto in due occasioni in carriera, l’ultima proprio nel 2020) abbiamo vissuto la prima ora di lavoro, con un importante aspetto: il meteo ha lasciato tregua a team e piloti. Dopo le piogge dei giorni scorsi, e le due giornate in arrivo che si annunciano pessime sotto questo di vista, i sessanta minuti del turno mattutino sono stati sfruttati al massimo da tutti, per incamerare dati utili per il prosieguo del fine settimana. Valtteri, come detto, ha impressionato, facendo segnare il miglior tempo (con gomma soft) in 1:34.427 con 211 millesimi di vantaggio sul ...